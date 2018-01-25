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28 ŞUBAT HAYAT ÇALMAYI SÜRDÜRÜYOR!

MAZLUMDER Kayseri Şubesi, 28 Şubat dönemine ilişkin yargı kararlarının iptal edilmesini ve hapiste bulunanların serbest bırakılmasını talep etti.

28 ŞUBAT HAYAT ÇALMAYI SÜRDÜRÜYOR!
MAZLUMDER Kayseri Şubesi üyeleri Adliye önünde ‘28 Şubat Siyasi Yargı kararları İptal Edilsin’ başlıklı diğer şubelerle eş zamanlı basın açıklaması yaptı.
 
MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı  Ahmet Taş “Geçmişte yanlış uygulamalar soncuu mağdur edilmiş halen cezaevinde olan insanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ya hukuki düzenlemenin yapılması ya da yeni yargılamalar ile bunların salıverilmesi için sesi soluğu olmaya devam ediyoruz” dedi.

MAZLUMDER Kayseri Şubesi adına konuşan Mikail Yıldız ise 28 Şubat’ın üzerinden 21 yıl geçtiğini belirterek; “Aradan geçen 21 yıla rağmen 28 Şubat’ın çaldığı hayatların hesabı hakkıyla sorulamadığı gibi halihazırda 20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600’e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri yönünden söz konusu darbe, halen hayat çalmaya devam etmekte. Geldiğimiz noktada 28 Şubat brifingli yargısının ürettiği ve sonrasında paralel yargıya devrederek geliştirdiği adaletsiz yargılama geleneğinin maalesef başka başka şekillerde kendisini yenilediğini, 28 Şubat artığı uygulamaların cezaevlerinde hortlatıldığını gözlemliyoruz. Korkarız ki hakiki bir hesaplaşma olmadan adil bir yargılama düzeni de gerçekleşmeyecektir.” diye konuştu.
“Unutulmamalıdır ki 12 Eylül’den hesap sorulmamış olması 28 Şubat’ı doğurduğu gibi 28 Şubat’tan hesap sorulmamış olması 15 Temmuz’u doğurmuştur.” diyen Yıldız şunları söyledi:
“Darbelerden hesap sormak, bir taraftan darbelerin bütün aktörlerinin hakkettikleri cezalara muhatap olması diğer taraftan darbelerin mağdur ettiği mazlumlar üzerindeki zulmün ortadan kaldırılması ile mümkün olabilecektir. 3 hafta önce başlattığımız ve diğer şubelerimizin de desteği ile her Çarşamba eşzamanlı olarak yürüttüğümüz “28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!” başlıklı açıklamalarla 28 Şubat’ın en büyük mağdurlarının mağduriyetini gidermenin herkes üzerinde terkedilemez ve aksatılamaz bir farz olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz.MAZLUMDER olarak umudumuzu kaybetmeden, 28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin!, 28 Şubat Mahpusları Derhal Serbest Bırakılsın! talebimizi tekrar tekrar vurguluyoruz, vurgulayacağız.”
Her Çarşamba eylem!
MAZLUMDER üyeleri 28 Şubat’a kadar her Çarşamba toplantı düzenleyerek tepkilerini dile getirecekler.

Haber: Osman Gazi Gün / Tunahan Kaya
 
 
 
 
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