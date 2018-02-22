28 Şubat ne zaman son bulacak?

Erciyes Kadın Platformu’nun da destek verdiği basın açıklamasında Kadın Platformu adına konuşan Ayşe Tokça, “Yedinci haftasında, şubelerimizle ve bu talebimize destek veren bütün kişi ve kurumlarla ’28 Şubat Mahpusları Serbest Bırakılsın!’ demeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta başta Bolu Cezaevi olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Sivas Cezaevlerinin önünden hemen her çevreden geniş bir katılımla dillendirdiğimiz bu talep maalesef bugüne kadar somut bir çözüm iradesi ile karşılık bulmadı.” dedi.

“Tek bir kanun maddesi ile çözülebilecek bir meselenin akıl ve vicdan sınırlarını zorlayacak derecede ihmal edilmesi, çelişki üstüne çelişki üreten yargının günahlarının görmezden gelinmesi, hayatı çalınan insanların ve ailelerin yaşadıklarına yönelik umursamazlık bu kadar açıkken artık bu konuda ne diyeceğimizi bilemez durumdayız.” diyen Tokça, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“28 Şubata darbe, yargılamalara brifingli yargılamalar dedikten sonra bu yargılamalar neticesinde verilen siyasi kararlara meşru kararlar muamelesi yapmak çelişkiden öte bir anlam ifade etmemektedir. Açıktır ki infazlar tamamlandıktan sonra gelecek bir yeniden yargılama düzenlemesi ya da iade-i itibarlar 30 yılını cezaevlerinde geçiren insanlar açısından hiçbir şey ifade etmeyecektir. Çocukları babasız, anneleri evlatsız bırakan bu sorunun hemen şimdi çözülmesi gerekmektedir. MAZLUMDER olarak bıkmadan usanmadan,‘28 Şubat Siyasi Yargı Kararları İptal Edilsin’, ‘28 Şubat Mahpusları Derhal Serbest Bırakılsın’ talebimizi tekrar ediyoruz.”

Haber- Fotoğraf: Tuba Köksal

