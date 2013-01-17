3 Bin Kişilik Aşure Dağıttılar

Melikgazi Belediyesi olarak geleneksel haline getirilen aşure ikramını bugün Meydan Bürüngüz Cami Kapalı Çarşı girişinde halkın yoğun ilgi katılımı ile gerçekleştirildiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi belediyesi olarak Kapalı Çarşı derneğinin isteği ve işbirliği ile bugün kapalı çarşı esnafı ile sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıyı vesilesi ile kapalı çarşı önünde geleneksel aşure ikramında bulunduk. 3000 kişilik yapılan aşuremiz Valimiz Sayın Şerif Yılmaz ve Kaymakamımız Sayın Hasan Karahan’ın katılımları ile gerçekleştirildi. Kapalı çarşı bizim için çok önemli çünkü hem tarihi hem de barındırdığı esnaflarımız ile birçok ailenin geçim kaynağı bunun için çarşı esnafı ile her zaman diyalog içerisindeyiz “ dedi.

kapalı çarşının kapı tanıtımı ve aşure ikramı

Kapalı çarşının girişinde 3 bin kişilik 4 kazan aşureyi Kapalı Çarşı Derneği Başkanı Mehmet Tepe ve Yönetim Kurulu Üyeleri birlikte çarşıyı gezen Kayseri Valisi Şerif Yılmaz, Kaymakam ve Belediye Başkanı esnaflar ile sohbet ettiler. Düğün alış verişi yapan aile ile sohbet ederek gelin adayı Zeynep Taşkıran’a ayakkabı hediye ederek ‘Hayırlı Olsun’ temennisinde bulundular.

Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye olarak bu tür sosyal etkinlere devam edeceklerinin altını çizerek, “Bugün hem kapalı çarşıyı gündeme getirdik, hem esnaf ile sohbet ettik, hem de Sayın Valimiz Şerif Yılmaz’ın katılımları ile bölgeyi gezerek yapılacak proje üzerinde bilgi verdik” dedi.