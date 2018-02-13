3 gün içerisinde itiraz edilmeli

Hak İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

“Her zaman göreve hazırız”

Başkan Çelik konuşmasında Zeytin Dalı Harekâtına da değinerek, "Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı olarak ve Hak-İş’e bağlı sendikalarımızla Afrin Harekâtının ilk günden beri Zeytin Dalı Harekâtında ordumuzun muzaffer olması için askerlerimizin muzaffer olması için bu ülkenin alın teri dökenleri olarak, işçileri olarak, emekçileri olarak ilk gününden beri ordumuzun yanındayız ve dua ediyoruz. Eğer üzerimize düşen bir görev de olursa bizlerde bu ülkenin çalışanları bu ülkenin alın teri dökenleri olarak bizlerde her zaman için göreve hazırız. Zeytin Dalı Harekâtının 24. günündeyiz. Şehitlerimiz var gazilerimiz var. Şehitlerimize Cenabı Allah rahmet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Cenabı Allah gazilerimize de kısa zamanda sağlık, sıhhat afiyet versin” dedi.

“3 günlük süreyi geçirmeyin”

Başkan Çelik, çalışma hayatında son gelişmeleri de değerlendirerek, "Çalışma hayatımızın en önemli gündemlerinden birisi de taşeron çalışan arkadaşlarımızın kamuda istihdam edilmeleridir. Belediyelerde ve İl Özel İdarelerde çalışan arkadaşlarımızın da belediyelerde ve il özel idarelerde iktisadi teşebbüslerinde istihdam edilmeleriyle ilgili sürecin etmesidir. Herkesin malum olduğu üzere 24 Aralık 2017 tarihinde 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle birlikte süreç başlamıştı. 2 Ocak 2018 tarihiyle 11 Ocak 2018 tarihleri arasında kurumlara müracaatlar yapılmış ve süreç devam etmekteydi. Şuanda tespit komisyonları değerlendirmelerini yapıyorlar. Bazı kurumlar tamamladı bazı kurumların da değerlendirmeleri devam ediyor. İlana çıkan kurumlarımız oldu. İlan hazırlıkları yapan kurumlarımız var. Bu ilana çıkan kurumlarımız için eğer ret edilen başvurular var ise rettin 3 gün içerisinde tekrar tespit komisyonlarına itiraz edilmesi gerekiyor. 3 günlük süreyi muhakkak geçirmemeleri gerekiyor. Yine çalışan arkadaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlardan birisi de geçmişte işlemiş oldukları bir suç varda 1 yılın üzerinde mahkûmiyetleri varsa veya geçmişte işlemiş oldukları suçtan dolayı mahkûmiyetleri varsa bu arkadaşlarımızın sendikamıza uğramaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.





İHA

