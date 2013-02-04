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3 Kişi Göz Yaşlarıyla Toprağa Verildi

Ankara İstanbul Otoban Yolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi defnedildi. Kazadan yaralı kurtulan Suat Savranlar, babasını, annesini ve eşini son yolculuklarına uğurladı.

3 Kişi Göz Yaşlarıyla Toprağa Verildi
Kaza, Ankara İstanbul Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Trafik kazasında ölen Nuri Savranlar, Gülsen Savranlar ve İkbal Savranlar kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kaza sonrası araçtan yaralı kurtulan Suat Savranlar da, gözyaşları içinde ailesini uğurladı.
Cami Kebir’de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Nuri, Gülsen ve İkbal Savranlar, Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.
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