3 Kişi Göz Yaşlarıyla Toprağa Verildi

Kaza, Ankara İstanbul Otoyolu’nun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Trafik kazasında ölen Nuri Savranlar, Gülsen Savranlar ve İkbal Savranlar kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kaza sonrası araçtan yaralı kurtulan Suat Savranlar da, gözyaşları içinde ailesini uğurladı.
Cami Kebir’de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Nuri, Gülsen ve İkbal Savranlar, Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.
Cami Kebir’de ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Nuri, Gülsen ve İkbal Savranlar, Eski Mezarlık’ta toprağa verildi.