Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

3 Yaşındaki Çocuğun Üstüne Televizyon Düştü

Kayseri’de üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

3 Yaşındaki Çocuğun Üstüne Televizyon Düştü
Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde meydana gelen olayda evde oynayan 3 yaşındaki R.G.K.’nın üzerine vitrinde bulunan televizyonun devrildiği öğrenildi. Ağır yaralanan R.G.K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki muayenesinde kafa travması geçirdiği öğrenilen R.G.K., yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. (iha)
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.