3 Yaşındaki Çocuğun Üstüne Televizyon Düştü

Edinilen bilgilere göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde meydana gelen olayda evde oynayan 3 yaşındaki R.G.K.’nın üzerine vitrinde bulunan televizyonun devrildiği öğrenildi. Ağır yaralanan R.G.K., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki muayenesinde kafa travması geçirdiği öğrenilen R.G.K., yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi. (iha)

