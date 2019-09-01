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30 Ağustos'ta Tuğçe Kandemir coşkusu

Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Tuğçe Kandemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda KAYSERmall AVM'de sevenleriyle buluştu.

30 Ağustos'ta Tuğçe Kandemir coşkusu

Sesi ve kendine has yorumunun yanı sıra sempatik kişiliğiyle kısa sürede hayran kitlesini artıran Türk pop müziğinin en çok dinlenen isimlerinden Tuğçe Kandemir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi‘nde sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.



Bu benim öyküm adlı şarkısıyla tıklanma rekorları kırıp, müzikseverlerin beğenisini kazanan Tuğçe Kandemir, seslendirdiği duygu yüklü şarkılarıyla Kayserili sevenlerinin duygularına tercüman oldu. Gülü soldurmam, yanlış ve yağmur gibi birbirinden güzel eserleriyle sevenlerinin gönlünde yer edinen Tuğçe Kandemir, buğulu sesiyle sevenlerinin kalbine dokundu ve bayram coşkusu yaşattı.
 

İHA

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