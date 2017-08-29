Umutsuzluğun hâkim olduğu bir dönemeve kısıtlı şartlara rağmen, savaşlardan yorgun düşmüş bir milletten, istiklal ülküsü uğrunda düveli muazzamaya diz çöktüren kahraman bir ordu teşkil eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün değerinin günümüzde daha anlaşılır hale geldiğini belirten İl Başkanı Volkan Çolak, “Atatürk ve kahraman silah arkadaşları, sömürge olma yolunda ilerleyen aziz topraklarımızdaki düşman varlığına dur diyerek Milli Mücadele’yi başlatmış, 30 Ağustos 1922 tarihinde de bu şanlı mücadeleyi büyük bir zaferle süslemişlerdir. Tıpkı günümüzde olduğu gibi, işbirlikçi hainlerin ve topraklarımız üzerinde kumar oynayanların sebil olduğu bir dönemde Ziya Gökalp’in de belirttiği gibi ‘Türk Milliyetçiliği, emperyalizme karşı vatan müdafaasında en güçlü unsur olmuş’, tüm milleti bir çatı altında toplamıştır. Bu bilinçle Ülkücü Hareketin, kanla kazanılan bu toprakları her ne pahasına olursa olsun bir daha düşman postalının gezinmesine izin vermeyeceğini belirtiyor, Türk Milleti’nin Zafer Bayramı’nı kutluyorum.” dedi.
30 Ağustos, Türk milletinin tarihteki seyrini değiştirdi
Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, ‘30 Ağustos Zafer Bayramı’ ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos 1922 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun Türk milletinin kaderini değiştirdiğini söyledi.
29 Ağustos 2017 Salı 12:26
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