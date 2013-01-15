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320 Bin Ton Asfalt Yapmayı Hedefliyorlar

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi olarak ilçe sınırları içerisinde 2013 yılında yapılacak asfalt çalışmalarının belli bir program içerisinde yapılması için toplantı gerçekleştirildiğini söyledi.

320 Bin Ton Asfalt Yapmayı Hedefliyorlar
2013 yılında asfalt çalışması yatırımları gerçekleştirirken kargaşaya meydan vermemek ve belli bir program içerisinde zamana bağlı kalarak düzenli, seri ve etkin bir asfaltlama çalışması yapmak istediklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç “Melikgazi Belediyesi olarak bir bölgeye yatırım yaparken mevcut planlama içerisinde yapıyoruz. Rastgele, günü kurtarma, popülist yatırım ve hizmetler yerine getirmiyoruz. Bizim bu çalışma ilkemizde örnek ve referans belediye olmamızın büyük etkisi vardır. Çünkü planlama ve program içerisinde yapılan her çalışma uzun dönemli bir hizmet sunumunu getirmektedir. 2012 yılında planlama 220 bin tondu, ancak, 240 bin ton ile sezonu kapattık. 2013 yılında ise açılacak olan yollar, bozulan yollar, tamir ve bakım isteyen tüm yollar masaya yatırıldı. Sonuç itibari ile 320 bin ton asfalt ihtiyacı belirlendi. Bunun için gerekli ödenek tahsis edildi ve planlama yapıldı” dedi.
Her yıl yapılan bu toplantılar ile yatırımlar arası bütünlük sağlanarak seri ve verimli bir hizmet akışı gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, 2013 yılında 320 bin asfalt üretiminin büyük bir kısmının belediye tarafından gerçekleştirileceğini büyük ana cadde ve bulvarların stonmastik asfalt serilmesi için özel sektörden hizmet satın alınacağını sözlerine ekledi.
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