350 metre Olan Kabloyu Çaldılar

Edinilen bilgiye göre Delialiuşağı köyünde vatandaşlar tarafından telefon direklerinin söküldüğü yönünde ihbar alındığı öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yapılan ihbarı değerlendirmesi sonrasında 14 direk arası toplam uzunluğu 350 metre olan telefon kablolarını sökerek aldıkları belirlenen E.K., N.K. ve B.V.’nin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, gözaltına alınan 3 kişinin haklarında yapılan soruşturma sonrasında mahkeme tarafından serbest bırakıldığını bildirdi. (iha)

