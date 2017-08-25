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368’inci kısa dönem erler yemin etti

İl Jandarma Komutanlığı tarafından 368’inci kısa dönem erlerin and içme töreni Talas İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen törene Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, kısa dönem erler, asker aileleri ve yakınları katıldı.

368’inci kısa dönem erler yemin etti
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, acemi eğitimini tamamlayan 368’inci kısa dönem erlerin, silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında ve Türk bayrağı ile silah üzerine el koyarak askerlik yemini etmesiyle devam etti.
İl Jandarma Komutanı Albay Bekmez, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında, bir erin görevinin Ulu Önder Atatürk’ün izinde, kanunlara bağlı, karşılıklı sevgi ve güvene dayanan bir disiplin ruhu ile Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet etmek olduğunu söyleyerek, kısa dönem erlere başarılar diledi.
368’inci kısa dönem erler adına bir konuşma yapan Er Mehmet Gürlek ise yemin ederek kutsal askerlik görevine başlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşadıklarını ve bu görev süresi içerisinde verilen her türlü görevi canları pahasına seve seve yerine getireceklerini ifade etti.
Birliğe ilk katılan asker olan kısa dönem Er Ömer Çelik yaş kütüğüne plaket çakması ve akabinde Vali Süleyman Kamçı tarafından ödüllendirilmesiyle devam eden tören, erlerin aileleriyle bir araya gelmesinin ardından sona erdi.
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