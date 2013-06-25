4 Ayda 292 Yangın Çıktı

Hava sıcaklıklarının artması ve bazı vatandaşların bilinçsizce hareket etmesi sonrasında Kayseri’de Mart ve Haziran ayları içinde 292 adet ot, anız, bağ ve bahçe yangını meydana geldiği öğrenildi. Meydana gelen yangınlara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından anında müdahale edildiği ve sündürüldüğü kaydedildi.

Yetkililer, vatandaşları sıcak havalarda anız, ot, bağ ve bahçe yangınları konusunda daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu.