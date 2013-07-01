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4 Tonluk Arabayı Diliyle Çekti

Kayseri’de Anadolu Herkül’ü olarak bilinen Zafer Pezük, diliyle 4 tonluk aracı çekmeyi başardı.

4 Tonluk Arabayı Diliyle Çekti
Kayseri Oto Galericiler Sitesi’nde 4 tonluk aracı çekmek için hazırlık yapan Anadolu Herkül’ü olarak bilinen Zafer Pezük, “Daha önce tramvay, kamyon ve uçak gibi araçlar çekerek rekor kırmıştım. Şimdi ise dünyada ilk ve tek olarak dilimle 4 tonluk bir aracı çekmeye çalışacağım” dedi.
Pezük, galericiler sitesinde yaptığı hazırlık sonrasında meraklı vatandaşların da alkışları arasında 4 tonluk aracı diliyle çekmeyi başardı. Dünyada ilk defa 4 tonluk bir aracı diliyle çekmeyi başaran insan olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Anadolu Herkül’ü Zafer Pezük, önümüzdeki zamanlarda hedefinin 60 tonluk askeri tank çekmek olduğunu söyledi.
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