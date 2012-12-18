44 Günlük Bebeğin Şüpheli Ölümü

Edinilen bilgiye göre Kazım Karabekir Mahallesi Toros Caddesi’nde anne M.Ç.’nin 44 günlük çocuğu Y.İ.Ç.’yi gece emzirerek yatırdığı öğrenildi. Sabah saatlerinde bebeğin hareketsiz olması sonrasında çağrılan aile hekiminin yaptığı muayenede 44 günlük Y.İ.Ç.’nin hayatını kaybettiğinin belirlendiği bildirildi.
Y.İ.Ç.’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonrasında belirleneceği kaydedildi. (iha)
Y.İ.Ç.’nin kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsi sonrasında belirleneceği kaydedildi. (iha)