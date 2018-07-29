Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 - 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak, Mardin, Erzurum, Bingöl ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamaya göre; icra edilen operasyonlarda yurt içinde 30 ve yurt dışında 14 olmak üzere toplam 44 terörist etkisiz hale getirildi. 24 adet piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 180 adet muhtelif hafif silah mühimmatı, 12 adet RPG-7 roket atar mühimmatı, 7 adet roketatar sevk fişeği, 6 adet top mermisi, 1,5 kg tahrip kalıbı, 5 adet el bombası, 6 adet muhtelif şarjör, 18 adet fünye, 9 adet antipersonel mayını, 1 adet antitank mayını, 9 kg C-4 patlayıcı, 26,3 kg petn patlayıcı, 1 adet keskin nişancı dürbünü, 1 adet el dürbünü,1 adet el telsizi, 10 kg amonyum nitrat, 21 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirildi ve 6 adet EYP imha edildi. Teröristler tarafından kullanılan 6 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 2 asker şehit oldu, 7 askerde yaralandı.



Diğer yandan, hudut güvenliğini sağlamak için icra edilen denetim ve kontrollerde sınırlardan 01 Ocak 2018 tarihinden bugüne kadar yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 193 bin 773 kişi, son bir haftada 4 bin 861 kişi yakalandı.

