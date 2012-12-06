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47 Kilo Esrar Yakalandı

Kayseri-Ankara karayolunda bir araçta yapılan aramada 47 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

47 Kilo Esrar Yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri istikametinden Ankara'ya gitmekte olan bir araç içerisinde yüklü miktarda esrar bulunduğu ihbarını değerlendiren Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Avanos'a bağlı Kalaba beldesi yakınlarında söz konusu aracı durdurdu. Y.S.D. (32), A.K (22) ve B.H (32) adlı şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 47 kilo 750 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Y.S.D., A.K. ve B.H. isimli şahıslar, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından Avanos Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.
Sanıklar savcılık girişinde kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Bizi yakışıklı çekin” diye seslendi. Sanıklar ile birlikte araç içerisinde ele geçirilen esrar da polislerce savcılığa getirildi. (iha)
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