İçişleri Bakanlığı, 6-13 Ağustos tarihleri arasında yürütülen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2 bin 218 operasyon yapıldı. Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 483 terör (PKK/KCK 128, sol 4, DEAŞ 39, FETÖ/PDY 312), 3 bin 489 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından ve 124 düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 96 kişi gözaltına alındı.



47 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları çerçevesinde 6’sı sözde üst düzey olmak üzere toplam 47 (35 ölü, 3 sağ/yaralı, 9 teslim) terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda Tunceli'de 1, Hakkari'de 1 ve Bitlis'te 1 olmak üzere toplam 3 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi. 33’ü ağır ve uzun namlulu (3 roketatar/füze, 5 M-16, 25 Kalaşnikov/piyade tüfeği) toplam 39 silah, 31 adet el bombası, bin 329 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi. 160 kilogram patlayıcı madde, 7 adet el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.



Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 bin 486 gözaltı

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 725 operasyonda 560 kilogram esrar, 422 kilogram eroin, 891 kilogram kokain, 23 kilogram Afyon, 2,1 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), bin 73 kilogram metamfetamin, 4 bin 10 adet ekstasy, bin 525 adet captagon, 2 bin 426 adet sentetik ecza, 219 bin 759 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 355 bin 487 paket kaçak sigara, 23 bin 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 3 bin 489 kişi gözaltına alındı.

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 477 şüpheli gözaltına alındı. 122 kilogram esrar, 3,2 kilogram eroin, 400 gram kokain, 19,3 kilogram sentetik kannabinoid, 1,6 kilogram metamfetamin, 3 bin 941 adet ekstasy, bin 75 adet sentetik ecza, 3 bin 917 kök kenevir ve 28 adet tabanca/tüfek ele geçirildi.



Terör övücülerine yasal işlem

Siber suçlarla mücadele kapsamında terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 402 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapıldı. Bu kapsamda tespit edilen 292 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 308’i denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 567 düzensiz göçmen yakalandı, düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 124 organizatör gözaltına alındı.

