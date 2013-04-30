5 İlde Eş Zamanlı Suç Örgütü Operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aksaray’da organize suç örgütü kurdukları yönünde istihbarı bilgiye ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Aksaray’da 3 kişiyi tespit eden polis, şahısları teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 6 süren çalışmanın ardından birçok olaya karıştıkları belirlenen şahısların, Antalya, Kayseri, Gaziantep ve Mersin illerinde de bağlantıları olduğunu belirlendi. Operasyon için gerekli delillerin toplanmasının ardından polis, Aksaray merkezli Antalya, Kayseri, Gaziantep ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 3'ü kadın 13 kişi gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda ise 1 kg esrar maddesi ele geçirildi. Emniyette götürülen şüphelilerden 5'i alınan ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Halen gözaltında bulunan Ayhan B. (29), Olcay Ç. (19), Haluk K. (44), Kezban Z. (32), Berrin D. (25), Sıdıka Zeliha H. (21), Cemil D. (26) ve Yunus K.'nin (25) sorgularının sürdüğü bildirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek, uyuşturucu esrar maddesi bulundurmak ve nakletmek, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak suçlarına karıştıkları belirtildi. Açıklamada gerçekleştirilen operasyonda fuhuş esnasında 10 kişinin suçüstü yakalandığı bildirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 4’ü de denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. (iha)

