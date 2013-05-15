5 Kişi Hem Dövdü Hemde Bıçakladı

Edinilen bilgilere göre Kocasinan ilçesi Yavuzlar mahallesinde gerçekleşen olayda erkek kuaförlüğü yapan Y.A. (28) ile aralarında husumet olduğu ileri sürülen 5 kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen eden 112 ilk yardım ekipleri yaralı Y.A.’yı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Karnından bıçaklanan ve kafatasında çatlak olduğu tespit edilen Y.A.’nın tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattığını bildirdi. (iha)

