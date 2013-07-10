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5 Yıl Önceki Cinayetin Mahkemesi Sürüyor

Kayseri’de öldürdükleri gencin cesedini gömdükleri ahırdan 2 yıl sonra çıkarıp 3 yıl foseptik çukurunda saklayan tutuklu sanıklar, hakim karşısına çıkarıldı.

5 Yıl Önceki Cinayetin Mahkemesi Sürüyor
Duruşmada oğlunun cesedine 5 yıl sonra kavuşan acılı anne mahkemede, "Oğlumun kaybolan diğer ayakkabısını istiyorum. Bir tek o yok" isteğinde bulundu.
Kayseri Adalet Sarayı 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanıklar Erdoğan T. ve Eyüp A.’nın yargılamasına devam edildi. Talas ilçesi Çömlekçi köyünde 5 yıl önce, sanıklar Erdoğan T. ve Eyüp A.’nın 18 yaşındaki Yasin Ç.’yi ölürüp cesedi önce ahıra, sonra da foseptik çukuruna attıkları iddia edilmişti.
Mahkemede hakime ifade veren Erdoğan T., “Benim olayla ilgili bir alakam yok. Yasin’i severdim, efendi bir çocuktu. Olayla ilgili bir suçum yok. Olayın kimin işlediği bir an önce ortaya çıksın. Ben kimseye yardım bile etmedim” diye konuştu.
Öldürülen Yasin Ç.’nin annesi Ümmühan Ç. ise, “Oğlumun kaybolduğunda tek ayakkabısı bulunmuştu. Ben kayıp olan diğer ayakkabısının da bulunmasını istiyorum. Bir tek ayakkabısı yok. Oğlumdan kalan eşyalar nerede, onları almak istiyorum. Suçları ne ise çeksinler” dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların avukatlarının süre talebinde bulunmasının ardından duruşmayı ileri bir tarihe attı. (iha)
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