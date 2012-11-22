50 Bin Lale Soğanı Dikildi

Başkan Bekir Yıldız, mayıs ayında açmaya başlayan ve temmuzda sökülerek depolara kaldırılan lale soğanlarının dikim işleminin tamamlandığını belirterek 2013 yılı için 50 bin lale soğanının park, bahçe ve refüjlerde toprakla buluşturulduğunu kaydetti.

Lalenin imarlı, düzenli, bakımlı ve nostaljik bir imajın sembolü olduğunu vurgulayan Başkan Bekir Yıldız, “Kayseri ve lale, imaj açısından bir bütünlük oluşturuyor. Sarı, beyaz, pembe, kırmızı ve mor renkli laleler; martta yeşillenerek, mayıs ayında çiçeğe dönüyor. Mayıs ayının ikinci yarısında ömrünü tamamlayan lale soğanları, haziranın ikinci yarısında da sökülüp güneşte kurutularak, sonbaharda yeniden dikilmek üzere depolarda bekletiliyor. 17 yıldır diktiğimiz, vatandaşımızın da çok sevdiği 50 bin lale soğanını 2013’ü renklendirmek üzere toprakla buluşturduk " dedi.