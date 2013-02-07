50 Liralık

Kayseri Adliyesi 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık F.A. (16) ile avukatı, parası yağma edilen F.E.Y. (15) ve F.E.Y.'nin babası H.Y. ile avukatları katıldı. Sanık F.A., F.E.Y.'den 50 lira yağma ettiği iddiası ile hakim karşısına çıktı.



Mahkemede ifade veren mağdur F.E.Y., "Olay günü arkadaşımla boş bir alanda oturuyordum. Sanık yanımıza geldi ve bizden para istedi. Ben de cebimde olan bozuklukları verdim. Sanık eli ile ceplerimi yokladı. Bende daha fazla para olduğunu anladı ve elini cebime soktu. Cebimde olan 50, 10 ve 5 lirayı aldı, 15 lirayı geri verdi. Sanık, benden aldığı 50 lirayla birlikte bizden uzaklaşmaya başladı. Biz de peşine düşerek parayı vermesini istedik. Sanık peşinden gelmememizi söyledi ve (Peşimden gelirseniz sizi bıçaklarım) dedi. Biz de korku ile polisi aradık ve suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucunda sanık F.A.'ya "yağma" suçundan 8 yıl hapis cezası verdi. Sanık F.A.'nın suçu işlediğinde 15-18 yaş gurubu arasında bulunmasından dolayı bu cezayı 5 yıl 4 aya indirdi. Heyet sanığın yaşının küçük olması nedeniyle tutuklama talebinde bulunmadı.



Olay, Melikgazi ilçesi Kiçikapı Mahallesi Merkez Bankası arkasında yer alan boş bir arsada meydana geldi. (iha)

