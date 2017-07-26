6. Ebiç Su ve Buğday Festivali düzenlenecek

Ebiç Platformu Başkanı Sinan Burhan, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 6 Ağustos'ta gerçekleştirileceğini ifade etti.
Burhan, festival tertip komitesi tarafından belirlenen etkinlikler kapsamında TRT sanatçıları Emine Karakuş, Semra Algül Oflas ve Mustafa Kemal Şimşek ile sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın sahne alacağını kaydetti.
Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivalde katılımcılara pilav ikramı yapılacak.
AA
Burhan, festival tertip komitesi tarafından belirlenen etkinlikler kapsamında TRT sanatçıları Emine Karakuş, Semra Algül Oflas ve Mustafa Kemal Şimşek ile sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın sahne alacağını kaydetti.
Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festivalde katılımcılara pilav ikramı yapılacak.
AA