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6 Ton Mazot Çaldılar

Kayseri’de iş makinelerinden ve kamyonlardan 6 ton mazot ile akü çaldıkları iddia edilen hırsız zanlıları adliyeye çıkarıldıkları sırada basın mensuplarına öpücük atarak, "Bu da benden olsun" dedi.

6 Ton Mazot Çaldılar
Kayseri’de 30 farklı adresten iş makinelerinden ve kamyonlardan olmak üzere 6 ton mazot ile 15 adet akü çalan hırsızlık zanlıları F.D., M.K. ve M.A. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro ekiplerinin çalışmaları sonrasında gözaltına alındı. İş makinelerinden ve kamyonlardan 6 ton mazot ile 15 akü çaldıkları öne sürülen zanlılar, yapılan işlemlerin ardından Kayseri Adliyesi’ne getirildi.
Hırsızlık zanlılarından biri, adliyeye getirildiği sırada basın mensuplarına öpücük atarak, “Bu da benden olsun” dedi.
Zanlıların Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadelerinin alındığı bildirildi. (iha)
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