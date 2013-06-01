60 Ülkenin Öğrencileri Kayseri'de

56 ülkeden Türkiye’ye eğitim görmeye gelen öğrencilerin katılımıyla ‘Biz Bir Milletiz’ başlığıyla başlayan 6. Uluslararası Öğrenci Buluşması, vatandaşların yoğun ilgisiyle açıldı.

Kayseri Uluslararası Öğrenci Derneği (KUDER) Başkanı Mücahit Bulut, yaptığı açılış konuşmasında, “Tarihi bir birlikteliği yaşamaktayız. Kayserimiz misafirlerini ağırlamanın haklı gururunu yaşamaktadır. Biz kökleri dünyanın dört bir yanına uzanan, farklı coğrafyaların suyuyla beslenen, aynı ağacın dallarıyız. Renkler ve diller farklı olsa da aslında ‘Biz Bir Milletiz’. Yaşadığımız yüzyılda insanlık içinden çıkılmaz buhranlar girdabında boğulmaktadır. Bugün dünya genelinin yüzde 95’ini, dünya nüfusunun yüzde 5’i tüketmektedir. Bu bağlamda düşündüğümüzde öğrenci buluşmalarının değeri bir kat daha artmaktadır. Çünkü bu etkinliklerde birbirinden farklı kültürler tanışıp kaynaşmaktadır'' ifadelerini kullandı.

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Bolat ise, “Bugün 81 ülke ve bölgeden 4 bin öğrenci tarafından organize edilen, 13 ayrı şehir ve meydanda ve toplam 8 hafta 20 gün süren 6. öğrenci buluşmasının Kayseri etabının açılışını gerçekleştiriyoruz. Amacımız Türkiye’de okumakta olan 36 bin uluslararası öğrencinin gündeme gelmesini sağlamaktadır çünkü şu anda 155 ülkeden 36 bin öğrenci ülkemizde eğitim görmektedir. Buluşmaların amacı bu uluslararası öğrenci arkadaşlarımızı Türkiye halkıyla buluşturmaktır” şeklinde konuştu.

Kendi ülkelerinin kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan çadırlarda vatandaşlarla bir araya gelen öğrenciler, Kayserililerin ilgisinden memnun kaldıklarını söylediler. Kayseri’yi kendi ülkeleri gibi gördüklerini ve burada yaşamaktan memnun olduklarını belirten öğrenciler, böyle bir organizasyonun ülkelerinin tanıtımı açısından yararlı olacağını vurguladılar.

Filistin ve daha başka birçok ülkenin sadece savaşlarla bilindiğini söyleyen Filistin ve Afganistanlı öğrenciler, “Kendi ülkemizi tanıtmak için bize imkan verdiler. Bu ülkelerin adı geçtiğinde insanların aklına sadece savaş geliyor, kimse bunların içindeki ziyneti bilmiyor. Kayseri halkına çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Yapılan etkinliğin amacına ulaştığını belirten Kayserililer ise, “Yapılan bu etkinlik gerçekten çok güzel. Bizler farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışmaktan çok mutluyuz” diye konuştular.