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63 Yaşındaki Kadın Kocasını Bıçakladı

Kayseri'de, 63 yaşındaki kadın çıkan tartışmada 68 yaşındaki kocasını göğsünden bıçakla yaraladı.

63 Yaşındaki Kadın Kocasını Bıçakladı
Şiddetli geçimsizlik nedeniyle A.D (68) ile karısı M.D.(63) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında M.D, mutfaktan aldığı bıçağı kocası A.D’nin kalbinin üzerine sapladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı A.D'yi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yetkililer, A.D'nin sağlık durumunun kritik olduğunu bildirdi. Olayla ilgili 63 yaşındaki M.D gözaltına alındı. (iha)
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