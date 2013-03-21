7. Kattan Düştü Hayalleri Ayakta Tuttu

Şanlıurfa'da lise eğitimini tamamladıktan sonra girdiği üniversite sınavında kazandığı Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'ne kaydolan İsmail Tolaman, henüz 1. sınıfdayken kaldığı binanın 7. katından toprak zemine düştü. Ağır yaralı olarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Tolaman, burada aylar süren tedavinin ardından hayata tutundu. 7. kattan düşmesi sonucu bacaklarında, kaburgalarında ve kollarında kırıklar ile vücudunun bazı bölümlerinde ezikler oluşan Tolaman, ayaklarındaki sinirlerin tahrip olması nedeniyle hastaneden koltuk değnekleriyle taburcu oldu.

Allah'ın kendisine ikinci bir şans verdiğini ifade eden Tolaman, ''2011 yılının Nisan ayında binanın 7. katından toprak zemine düştükten sonra beni hastaneye götürmüşler. Burada bütün doktorlar öleceğimi söylemişler ama bir doktor benimle ilgilenmiş ve gerekenleri yapmış. Allah ondan ve benim hayatta kalmamı sağlayan diğer doktorlardan razı olsun. Doktorların çabasıyla şimdi koltuk değnekleriyle de olsa yürüyebiliyorum. Her iki ayağımdaki sinirler tahrip olduğundan ayaklarımı oynatamıyorum. Şimdi Yurt-Kur yurdunda kalıyorum. Okulumla yurt arası oldukça uzak ve gidip gelirken zorlanıyorum. Okuluma düzenli ve biraz daha rahat gidip gelebilmek için 4 tekerlekli motosiklet ya da akülü tekerlekli sandalye istiyorum. Gönlü zengin hayırseverler, lütfen bana yardım edin'' diye konuştu.

Tolaman, kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmek istediğini ifade ederek, ''Babam Şanlıurfa'da çiftçilikle uğraşıyor ancak şu anda Türkiye'ye gelen Suriyelilerin kaldığı kampta asgari ücretle çalışıyor. Ben okulumdan mezun olabilirsem ömrümün sonuna kadar öğretmenlik yapmak istiyorum. Engelli de olsam bu hayalimi gerçekleştirmek ve geleceğin Türkiye'sini inşa etmek istiyorum'' dedi.