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7 Kişilik Suç Örgütü Çökertildi

Kırşehir'de faaliyet gösterdiği tespit edilen 7 kişilik suç örgütü yapılan operasyonla uyuşturucu madde ile yakalanmalarının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

7 Kişilik Suç Örgütü Çökertildi
Kırşehir'de "Suç İşlemek amacıyla Örgüt Kurmak, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Örgüt Kapsamında Tefecilik Yapmak" suçlarından çok sayıda kişiyi mağdur ettiği tespit edilen 7 kişiden 6'sı A.K., N.K., Y.K., E.K., K.K., K.A. isimli şüpheliler 222 gram esrar maddesi ve 210 kök kenevir bitkisi ile yakalandı. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanan zanlılar cezaevine konuldu.

Devam eden soruşturma kapsamında tutuklu şüpheliler ile bazı yakınlarına ait Kırşehir, Kayseri ve Mucur'daki 8 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan şafak operasyonunda firari şüpheli olarak aranan S.K. isimli şahıs yakalandı.

Yapılan aramalarda esrar maddesi, çok sayıda tapu ve senet ile 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Firari şüpheli S.K. tutuklandı. (iha)
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