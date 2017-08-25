700 kilo küflü peynir imha edildi

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri tarafından Alo 174 Gıda Şikayet Hattı'na gelen ihbar ve şikayet sonrasında bir işletmede denetim yapıldığı öğrenildi. Yapılan denetimlerde üretim alanında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı, iş yerinin yanında atıl konumda olduğu ve kullanılmadığı beyan edilen soğuk hava deposunun şüphe üzerine açtırıldığı bildirildi.

Soğuk hava deposunda yapılan incelemelerde, toplam miktarı 700 kilo olan tulum peyniri, kaşar peyniri ve beyaz peynirin tespit edildiği, büyük bir kısmının etiket bilgisi içermediği, küflendiği ve kokuştuğu belirlendi. Peynirler görevliler tarafından imha edilirken, sorumlu iş yerine ise idari yaptırım uygulandığı kaydedildi.