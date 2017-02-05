71 iş adamı hakkındaki iddianame kabul edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarından eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, iş adamları Fatih ve Suat Somyürek, Abdullah Eraslan, Elif Bozdağ, Ersin Kıranatlıoğlu'nun da bulunduğu 71 kişi hakkında 300 sayfalık iddianame hazırlandı.



Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede şüphelilerin, "Anayasayı ihlal, Türkiye Cumhuriyeti'ni devirmeye teşebbüs, silahlı terör örgütü üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından cezalandırılmaları istendi.



Geçen yıl 10 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, AK Parti'den 30 Mart 2014'te istifa eden eski milletvekili Ahmet Öksüzkaya, 17 Haziran 2014'te görevinden ayrılan eski AK Parti İl Başkanı Ömer Dengiz ile KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz ve eski KAYSO Meclis Başkanı Nureddin Okandan'ın da aralarında bulunduğu 120 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 97 kişi gözaltına alınmıştı.



26 Ağustos'ta adliyeye sevk edilen 65 iş adamından, aralarında Mahmut Hiçyılmaz'ın da bulunduğu 20 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Ömer Dengiz ise yaklaşık 4 ay tutuklu kaldığı cezaevinden kısa süre önce tahliye edilmişti.



AA