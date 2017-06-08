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71 sanıklı FETÖ davası ertelendi

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan AK Parti Eski İl Başkanı Ömer Dengiz, KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, KAYSO eski Meclis Başkanı Nurettin Okandan ve Şükrü Boydak'ın kızı Elif Bozdağ'ın aralarında bulunduğu 22'si tutuklu, 71 iş insanı hakkında hazırlanan 316 sayfalık iddianameli davanın üçüncü ve son gününde tahliye kararı çıkmazken, duruşma 21 Haziran'a ertelendi. 

71 sanıklı FETÖ davası ertelendi
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yoğunluğu nedeniyle 250 kişilik Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleşen davada 71 sanık ve müştekiler ile birlikte avukatlar hazır bulundu.

3 GÜNDE 22 SANIK SAVUNMA YAPTI
İlk gününde 9, ikinci günde 8 tutuklu sanığın dinlendiği davanın üçüncü ve son gününde ise 5 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından mahkeme duruşmayı 21 Haziran'a erteledi. tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.
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