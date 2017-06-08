71 sanıklı FETÖ davası ertelendi

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yoğunluğu nedeniyle 250 kişilik Adalet Sarayı Konferans Salonu'nda gerçekleşen davada 71 sanık ve müştekiler ile birlikte avukatlar hazır bulundu.



3 GÜNDE 22 SANIK SAVUNMA YAPTI

İlk gününde 9, ikinci günde 8 tutuklu sanığın dinlendiği davanın üçüncü ve son gününde ise 5 tutuklu sanık daha savunma yaptı. Tutuklu sanıkların savunmalarının ardından mahkeme duruşmayı 21 Haziran'a erteledi. tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin ise devamına karar verildi.