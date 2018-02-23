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7’den 70’e dualar kahramanlar için

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evi sakinleri Afrin operasyonundaki Mehmetçik için dua etti.

7’den 70’e dualar kahramanlar için
Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evinde düzenlenen programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de terör örgütlerine yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı’nda yer alan Mehmetçik ve Kayseri’den Afrin’e giden Özel Harekatçılar için Kayseri İl Müftülüğü’nden Yavuzlar Camii Müezzini Hayrettin Can Kuran-ı Kerim okudu. Ardından Kuran Kursları Müdürü Abdurrahman Ulucan dua yaptırdı.

Yaşlıların dualarına milletimizin ihtiyacının olduğunu söyleyen Ulucan, “Peygamberlik makamından sonra gelen şehitlerimize rahmet okuyor, Mehmetçiğimiz ve devletimiz için dua ediyoruz” dedi. Huzur Evi sakinleri de dualara eşlik ederek, toplumun tüm kesimleri gibi Mehmetçiğin yanında olduğunu gösterdi.
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