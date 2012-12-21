8 Kişi'den 2'si Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu İlçesine bağlı Örenşehir köyünde bulunan evlere, jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı baskın düzenlendiği öğrenildi. Yapılan baskın sonrasında 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ iddiasıyla işlem yapıldığı ve adliyeye çıkarıldığı kaydedildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 21 yaşındaki T.Ö.’nün tutuklanarak ceza evine gönderildiği, diğer zanlıların ise serbest bırakıldığı öğrenildi. (iha)
Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ iddiasıyla işlem yapıldığı ve adliyeye çıkarıldığı kaydedildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 21 yaşındaki T.Ö.’nün tutuklanarak ceza evine gönderildiği, diğer zanlıların ise serbest bırakıldığı öğrenildi. (iha)