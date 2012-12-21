8 Kişi'den 2'si Tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu İlçesine bağlı Örenşehir köyünde bulunan evlere, jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı baskın düzenlendiği öğrenildi. Yapılan baskın sonrasında 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ iddiasıyla işlem yapıldığı ve adliyeye çıkarıldığı kaydedildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 21 yaşındaki T.Ö.’nün tutuklanarak ceza evine gönderildiği, diğer zanlıların ise serbest bırakıldığı öğrenildi. (iha)

