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8 Kişi'den 2'si Tutuklandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

8 Kişi'den 2'si Tutuklandı
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu İlçesine bağlı Örenşehir köyünde bulunan evlere, jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı baskın düzenlendiği öğrenildi. Yapılan baskın sonrasında 8 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan 8 kişi hakkında ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ iddiasıyla işlem yapıldığı ve adliyeye çıkarıldığı kaydedildi. Adliyeye çıkarılan zanlılardan 21 yaşındaki T.Ö.’nün tutuklanarak ceza evine gönderildiği, diğer zanlıların ise serbest bırakıldığı öğrenildi. (iha)
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