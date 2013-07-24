8 Ülkeden Gelen Öğrenciler Kayseri'de

Vali Orhan Düzgün, Uluslararası Gençlik Aktiviteleri Merkezi Derneği tarafından hazırlanan ‘’Diversity Is Not Division - Çeşitlilik Bölünme Değildir’’ konulu Avrupa Birliği projesi kapsamında İspanya, Yunanistan, Belarus, Slovakya, Mısır, Ürdün ve Azerbaycan’dan gelen 22 üniversite öğrenciyi kabul etti. Vali Düzgün, birbirlerini tanıyan, birbirleri ile görüşebilen insanlar arasında barışın çok daha hakim olacağını düşündüğünü, bu nedenle bu tür gençlik programlarının çok faydalı olduğuna inandığını belirtti.

Kayseri’nin Türkiye’nin sanayi ve ticaret kenti olarak bilinmesine karşın çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu kaydeden Vali Düzgün, proje sorumlularına ve proje öğrencilerine Kayseri’nin zengin kültürel mirası konusunda bilgi edinmelerini ve Kayseri’de geçirecekleri süre içinde buraları gezmelerini tavsiye etti.

Vali Düzgün, bir Avrupalı gencin, “Ülkeme döndüğümde arkadaşlarıma sizden kısaca ne mesaj iletmemi istersiniz’’ şeklindeki sorusuna da, ‘’Dost olmak önemlidir, ama daha önemlisi düşman kazanmamaktır’’ tavsiyesinde bulundu.

Vali Düzgün ziyaret anısına Avrupalı gençlere Kayseri’yi tanıtıcı hediyeler verdi. Avrupalı gençlerde ülkelerinden getirdikleri sembolik hatıra eşyaları Vali Düzgün’e takdim etti.