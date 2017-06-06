82 okulda 7 bin 200 kilo atık pil toplandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2016-2017 eğitim ve öğretim yılının başlangıcında başlatılan atık pil toplama kampanyası sona erdi. Kampanya kapsamında Kayseri genelindeki 82 okulda 7 bin 200 kilogram atık pil toplandı.

Kampanyada fazla pil toplayan okullara ödüller verildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdallı, “Atık pil toplama çevre bilincinin oluşmasında ve çevrenin korunmasında en önemli faktörlerden bir tanesidir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu oranlar içimize sinmedi. Önümüzdeki yıllarda, katılım oranını daha ileri seviyelere çıkarma konusunda gerekli girişimlerde bulunacağız. Toprağa karışan piller yok olmayıp zamanla içerisindeki elementlere ayrışırlar. Bunlarda yer altındaki sulara karışarak canlılara zarar vermektedir. Toprağın sahip olduğu mineraller bu elementler yüzünden çürüme ve yok olma meydana gelmektedir. Suyun içerisinde zehirlenmeye sebep olan canlıların da hayatlarını tehdit etmektedirler. Pillerin içerisinde bulunan elementler insan sağlığı üzerinde de birçok hastalığa sebep olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Darendelioğlu ise, “Tüm canlıların ortak olarak kullandıkları yaşam alanlarının tümünün çevre terimi ile tanımlanmasının yanlı bir tanımlama olmayacağı kanaatindeyiz. İnsanların hayatlarını kolaylaştıran ürünlerin gerek imalatı esnasında gerekse kullanımı sonrasında ortaya çıkan kirletici maddelerin çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemlerin alınması yine insanoğlunun kendi çabasına ve geliştireceği teknolojik çözümlere bağlıdır. Temiz bir çevrede yaşamak her canlının hakkıdır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından en çok pil toplayan okullara ödülleri verildi.

(AG-SK)