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9 kamu görevlisine FETÖ'den 6 yıl hapis

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin iki davada yargılanan 10 eski kamu görevlisinden 9'u, 6 yıl 3'er ay hapse çarptırıldı, KHK ile kapatılan sağlık merkezinin 7 işletmecisi ve eski hissedarları ise beraat etti.

9 kamu görevlisine FETÖ'den 6 yıl hapis

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Menderes G. ve Hakan G. ile tutuksuz yargılanan Mehmet E. G, Emine C, Hacı Bayram K, Erol S, Ali T, Ebru G, Emine S. ve Mehmet Ş. hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan, "ByLock" kullanıcısı oldukları öne sürülen sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini talep etti.

Mehmet Ş'nin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıkları ise 6 yıl 3'er ay hapse çarptırdı. Tutuklu sanıklar Menderes G. ve Hakan G, yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi.

Aynı mahkemedeki diğer duruşmada da KHK ile kapatılan Özel Hacettepe Romatizmal Hastalıklar ve Fizik Tedavi Rehabilitasyon Sağlık Merkezinin işletmecisi ve eski hissedarlarından, tutuklu sanıklar Doğan B. ve Nejdet Ö. ile tutuksuz yargılanan Şeyma F, Mustafa F, Cihan Ü, Gamze E. ve Sabit B. ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütü üyeliği"nden yargılanan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların beraatine karar verdi.

AA
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