9 yaşındaki Suriyeli Ragat tercümanlık yapıyor

Küçük kız, öğretmen olup ülkesine dönmek istediğini söylüyor.9 yaşındaki Suriyeli Ragat Mahmud, iç savaştan dolayı memleketi Halep’i geride bırakıp ailesiyle birlikte Türkiye’ye sığınmak zorunda kaldı. 3 yıldan bu yana Kayseri’de yaşayan Ragat, Türkçeyi şu anda 2’nci sınıfta olduğu Fatih İlköğretim Okulu'nda öğrendi. Tamamı Suriyelilerden oluşan bir sınıfta öğrenci olan Ragat, dil bariyerini aşamayan arkadaşları ve Arapça bilmeyen öğretmenleri arasında iletişim sağlıyor.“Evde Arapça konuşulması Türkçe öğrenmeyi geciktiriyor”Ragat’ın sınıf öğretmeni Ahmet Sungur, ilk başlarda eğitim vermekte bir hayli zorlandıklarını belirtti. Ragat gibi öğrenciler sayesinde, sınıf içerisinde yaşadıkları iletişim problemini aşabildiklerini dile getiren Fatih Sungur, “Özellikle ilk başta bir hayli zorlandık. Çünkü dil bilmiyorlar, okul dışında evde aileleri Türkçe konuşmuyor. Burada ne yapabilirsek o. Ragat, düzenli ve tertipli bir öğrencimiz. Sürekli okula geliyor. Türkçe ve Arapça bildiği için öğrencilerle bizim aramızda tercümanlık yapıyor. Kendisinden bir hayli yararlanıyoruz” dedi.“Ragat gibi öğrenciler bizim için paha biçilemez”Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİCTES) Projesi kapsamında, okulda görev yapan tek Türkçe öğretmeni Elif Tunç da, aileleri Türkçe bilmediği için öğrencilerin dil öğreniminin daha zor hale geldiğini ifade etti. Öğretmenlerin de belli oranda dil sorunu olduğunu kaydeden Elif Tunç, Türkçe bilen Suriyeli öğrenciler sayesinde işlerinin kolaylaştığını söyledi. Elif Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:“Her şeyden önce çocuklarımızın evlerinde hiç Türkçe konuşulmuyor. Dolayısıyla tekrar etme olanakları yok. Bir de Arapça ile Türkçe farklı dil ailelerine mensup. En basitinden tahtaya bir şey yazdığımda onu deftere geçirmek için sağdan başlıyorlar. Arapça’da olmayan Ü, O, Ö gibi sesleri çıkarmakta zorluk çekiyorlar. O nedenle Ragat bizim için paha biçilemez bir öğrenci. Çünkü hem Türkçesi var hem Arapçası var. Ben Arapçayı az çok anlıyorum ama onların ihtiyaçlarını giderecek derecede bilmiyorum. Ragat burada devreye giriyor. Onun gibi tercüman öğrenciler sayesinde sorunları çok kısa sürede halledebiliyoruz.”Kayseri’de 8 bin 700 Suriyeli öğrenciKayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise, Kayseri’deki okullarda halihazırda e-okul sistemine kayıtlı 10 bin civarında, savaş başta olmak üzere çeşitli nedenlerle sığınmacı konumunda olan öğrenci bulunduğunu, bunlardan 8 bin 700’ünün ise Suriyeli olduğunu söyledi. Bazı öğrencilerin de eğitim yaşında olmasına rağmen çalışmak zorunda kaldıkları için okula gelmediklerini belirten Elmalı, “Milli Eğitim Müdürlüğü olarak zaman zaman taramalar yapıyoruz. Taramalarımıza göre okul yaşında olan Suriyeli öğrenci sayımız 15 bin civarında, ancak bazıları çalıştığı için okula gelemiyor. Biz, bu yılın başında taramalarla ulaştığımız 3 bine yakın öğrenciyi okula kazandırdık. Çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyor” dedi.Suriyeli ve Türk öğrenciler aynı sınıftaPİCTES kapsamında ilde 72 öğretmen bulunduğunu kaydeden Elmalı, “Suriyelilerden oluşan 90 gönüllü öğretmenimiz de var. Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Suriyeli öğrencilerimizi Türk öğrencilerimizin bulunduğu sınıflara paylaştırıyoruz. Çocukların, sırada, teneffüste, derste Türk öğrencilerimizle birlikte, dil öğrenmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin yüzde 80’inin çok çabuk intibak ettiğini ve Türkçe öğrendiğini görüyoruz. Bu da bize mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.