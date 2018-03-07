Abdülhamid Han vefatının 100. yılında anılacak

Moderatörlüğünü Pelin Çift’in yaptığı şehzade Orhan Osmanoğlu’nun katılımıyla Prof. Dr. Metin Hülagü ve Bir diğeri ise Yıldız Üniversitesinde Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu’nun panelist olduğu program hakkında konuşan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Talas Belediyesi olarak sosyal ve kültürel faaliyetlerde oldukça yoğun bir çaba içerisindeyiz. Belediye olarak görevlerimiz arasında, asfalt, yol, park yapmak gibi hizmetler geliyor. Ancak özellikle kültürel hizmetlerde insana yapacağımız yatırımlar çok önemli. Bu kapsamda 10 Mart Cumartesi günü saat 19.00’da Erciyes Üniversitesi’nin 15 Temmuz kampüsünde Ulu Hakan Abdülhamit Hanı anacağımız çok güzel bir etkinliğimiz olacak.” dedi.

“Bu yıl özellikle Abdühamid Han’ın 100’üncü vefat yılı olması hasebiyle önemli.” Diyen Başkan Palancıoğlu şunları söyledi:

“Pelin Çift Hanım’ın moderatörlüğünde şehzade Orhan Osmanoğlu’nu misafir edeceğiz. İnşallah Abdülhamit Han ile ilgili bilgileri bizle paylaşacak. Osmanlı Hanedanı mensuplarının ne sıkıntılar çektiklerini anlatacak. Aynı zamanda Abdülhamid Han üzerinde araştırmalar yapan değerli Hocamız Metin Hülagü panelist olacak. Bir diğeri ise Yıldız Üniversitesinde Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu Hocamız. Hocalarımız Abdülhamit Hanı anlatacaklar. Abdülhamid Han’ın mekanı cennet olsun. Ülkemizi bölmek isteyen bir grup var. Ama biz çok şükür dimdik ayaktayız. Türkiye üzerinde hayal kuran herkesi bertaraf edeceğiz. İnşallah Ulu Hakan’ı anlamak her şeyi anlamak olacaktır. Kaçırılmayacak bir program olacak. Tüm Kayserili ve Talaslıları programımıza bekleriz.”