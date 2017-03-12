Abdullah Gül'den Hollanda açıklamaları



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;

"Bazı Avrupa ülkelerinin, bakanlarımızın hiçbir şiddet içermeyen toplantılarını kabaca engellemeleri kendileri için utanç vericidir. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül , Hollanda'nın skandal kararına ilişkin Twiter'dan açıklama yaptı. Gül, şiddet içermeyen toplantıların engellenmesinin utanç verici olduğunu söyledi.11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;"Bazı Avrupa ülkelerinin, bakanlarımızın hiçbir şiddet içermeyen toplantılarını kabaca engellemeleri kendileri için utanç vericidir.

İSLAM VE TÜRK DÜŞMANLIĞI

İslam ve Türk düşmanlığını Avrupa'da hiçbir dönemde görülmediği kadar körükleyen yeni popülist partiler ve azgın liderleri, Avrupa için büyük tehdit oluştururken, onlara fırsat verecek her türlü taşkınlıktan uzak durmalıyız.

Unutmayalım ki başta ekonomik, güvenlik, bilim, kültür ve insani konularda karşılıklı büyük çıkarlarımız vardır."