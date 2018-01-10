ABDULLAH GÜL KAYSERİ’DE

Havayolu ile kente gelen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Erkilet Havaalanı’nda il protokolü tarafından karşılandı. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Gül, Beğendik’in hemşehri yanlısı bir insan olduğunu ifade ederek, “Hemşehrimiz Mehmet Beğendik beyin vefatı vesilesiyle cenazesine katılmak için geldim arkadaşlarla beraber. Kendisi memleketin eşraflarından birisiydi, aynı zamanda çok vizyoner birisiydi. Bugünkü AVM diye bilinen alışveriş merkezleri daha yokken bunların ilkini hem de yerli bir firma olarak tüm Türkiye’ye yayan bir insandı. Dolayısıyla dostluğumuz, arkadaşlığımız vardı, hemşehri yanlısıydı. Kime sorsanız ‘çok delikanlı bir insandı’ diyecektir” diye konuştu.