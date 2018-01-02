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Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisi

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasında yaşanan KHK tartışması ile ilgili değerlendirme yaparak Gül’ün 10 maddelik stratejisini yazdı.

Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisi
 ‘Sivillere cezasızlık' getiren 696 sayılı KHK ile ilgili Abdullah Gül'ün "muğlaklık düzeltilsin" çıkışıyla başlayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki  "bozgunculuk" suçlamasıyla cevap verdiği tartışma nereye gider? Abdullah Gül ne yapmak istiyor? Abdullah Gül'ün stratejisi ne? Yeni bir hareket başlatılır mı?
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bu konuda  Abdullah Gül'ün 10 maddelik stratejisini yazdı...
 İşte o 10 maddelik strateji:
1- Doğrudan Tayyip Erdoğan’la polemiğe girmemeye azami dikkat...
2- Daha sık eleştiri, daha sık uyarı, daha sık itiraz.
3- ‘Erdoğan’ı kızdırmamaya özen gösterme dikkati’ni az da olsa terk.
4- AK Parti tabanıyla olan bağı koparmamaya olağanüstü dikkat.
5- İşler daha da kötüye gittiğinde bir alternatif olarak durduğunun altını çizme.
6- “Uluslararası güçlerin adamı” olmadığını göstermek için yoğun çaba.
7- Kayseri, Konya, Erzurum eşrafıyla sıkı temas...
8- Erdoğan karşıtlarına “onu yenecek alternatif benim” imajını hissettirme.
9- Maslahatçı isyan.
10- “Haksızca üzerine gidilen adam” imajına oynama.
(internethaber)
 
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Pınarbaşılı 2 ay önce

Fikrinde beyninde senin olsun kendine güveniyorsan parti kur reisin karşışına çık ama yemez bir yerin abd gül

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