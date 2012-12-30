Abdullah Satoğlu Vefa Gecesine Büyük İlgi

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kayseri Yazarlar ve Şairler Derneği (KAYŞAD) tarafından Kültür ve Turizm Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Vefa Gecesine, şair ve yazar Abdullah Satoğlu, Vali Şerif Yılmaz, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Abdulkadir İlhan, Dışişleri Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Hulisi Kılıç, Kayseri Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, şair ve yazarlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün mesaj gönderdiği gecede konuşan Vali Şerif Yılmaz, “Bizler Türkiye'nin dört bir yanında ülkenin imar edilmesiyle ilgili gerek fiziki, gerek kültürel çok yoğun çalışıyoruz” dedi. Vali Yılmaz, “Biz belli bir kültürün belli bir medeniyetin çocuklarıyız. Bunun gereklerine ve geçmişte yapılanlara sahip çıkma adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belki çoğunuzun dikkatini çekmiştir. Son on yılda, Türkiye'nin hangi bölgesinde olursa olsun. Vakıf eserleri ayağa kalkılırdı. Bugün Osmanlı'dan Selçuklu'dan Danişmentliler'den kalan eserlerin büyük bir kısmı ayağa kaldırıldı. Bu Türkiye'nin neresine giderseniz gidin hemen hemen aynıdır. Yapamadıklarımızı da inşallah kısa bir süre içinde tamamlarız ve bu gelmiş olduğumuz kültüre olan saygı ve sevgiyi göstermiş oluruz. Abdullah Bey sadece şair değil. Belkide Kayseri'nin en eski gazetecilerinden, yine sadece şair değil, Kayserimizin tanıtımına yönelik başvuralacak eserlerin büyük bir kısmına imza atan bir büyüğümüz. Onun için sadece gazeteci ve şair değil, Kayseri'nin bir kültür insanıdır. O nedenle bu vefa kendisine azdır diye düşünüyorum” diye konuştu.

Şair ve Yazar Abdullah Satoğlu ise, “İbadi faaliyetlerinin zerre zerre küçültüldüğü günümüzde, içinde hala şiir, edebiyat dolayısıyla kültür sevgisi taşıyarak bu geceyi düzenleyen heyetimizi saygıyla selamlıyorum. Şiir ve musiki lezzetini tatmamış insanların, göğsündeki kabarmış yağlar içerisinde, başka bir göğse atlamak için çırpınan tüylenmiş zavallı kalbimi düşünüyorum. Çünkü biliyorum ki şiir ve musiki lezzetini tatmamış insanların göğsündeki kalbin bütün işinin, günün 24 saatinde dolu bir mideye okkalarca kan pompalamak olduğunu bilseydi o göğse girmezdi. Bu düşüncelerde şiir ve musiki lezzetini tatmış bahtiyar kimseler olarak bu etkinliğe katıldığınızdan dolayı sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.