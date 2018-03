Aç ve Açığı Bulunmayan Şehir

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki Erciyes'deki Kardan Adam Tesislerinde belediyenin itfaiye ve zabıta personeli ile iftar yaptı. İftara Talas Belediye Başkanı Rifat Yıldırım ve Hacılar Belediye Başkanı Ahmet Herdem ile Büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin üst düzey yöneticileri de katıldı. Orucun açılması, Kuran-Kerim'in okunması ve duaların ardından bir konuşma yapan Başkan Özhaseki önemli açıklamalar yaptı.

"KAYSERİ'DE HAREKET VE BEREKET VAR"

Kayseri'de her şeyin iyi gittiğini ifade eden Başkan Mehmet Özhaseki, şehirde alt ve üst yapı probleminin olmadığını söyledi. Şehirde bir hareket ve bereket olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki, "Bu şehrin altyapı sorunu yok, üst yapı sorunu yok, devasa da projeler yapıyoruz şükür Allah'a. Belediye açısından baktığımızda işler mükemmel gidiyor. Bunun dışında dört tane üniversitemiz oldu. Dört tane sanayi bölgemiz var. Kayseri'de bir hareket var, bir bereket var. Bu hareket ve bereket içinde belediye üzerine düşeni yapıyor. Kayseri'yi ayağa kaldıracak çok büyük projelere imza atıyor. Hep de ilklere imza atıyoruz. Siz hiç duydunuz mu bir ırmağın üzerine kocaman baraj yapmış cebinden hiç para çıkmamış bir belediye? Yok öyle bir şey. Yamula'yı yaptık biz. Spor tesisleri de öyle. Milli maçlar veriliyor Kayseri'ye. Galatasaray-Fenerbahçe maçını Kayseri'ye verdiler. Eylül'ün başında oynanacak Dünya Kupası eleme maçını da Kayseri'ye verdiler. Bakın şimdi bu stadyum yapıldı, tesisler yapıldı, belediyenin ve kamunun cebinden para çıkmadı. Biz bunun altından kalktık. Türkiye'ye örnek olduk. Şimdi Spor Bakanlığı 25 vilayette Kayseri modeli diye bizim yaptığımız modeli uygulamaya çalışıyor. Erciyes'teki kayak merkezi büyük bir proje. 100 milyon eurodan fazla para harcadık buraya. Ama biliyoruz ki 2-3 sene sonra saatte 35 bin kişi burada kayak yapacak, binlerce turist Kayseri'ye gelecek, binlerce gencimiz iş bulacak. Bütün bunlara imza atan bir belediyeyiz Allah'a şükür" dedi.

"BU ŞEHİRDE ÖRNEK BİR KALKINMA VAR"

Konuşmasında Kayseri'deki uyuma da dikkat çeken Başkan Mehmet Özhaseki, şehirde örnek bir kalkınmanın olduğunu söyledi. Özhaseki sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi içimizde iyi bir uyumumuz var. Belediye başkanı arkadaşlarımızla kardeş gibiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, İzmir'de, başka yerlerde belediye başkanlarının bırakın bir araya gelmelerini birbirlerine selam bile vermezler. Sadece belediye olarak da değil, siyasilerle de iyiyiz. Milletvekilleri ile bakanımızla hiçbir problemimiz yok. Her işimize de koşuyorlar sağ olsunlar. Parti il teşkilatı ile müthiş bir uyumumuz var. İyilik üzerine anlaşmış insanlar var ve gayret ediyorlar. Ticaret Odasıyla, Sanayi Odasıyla, Vilayetle, Askeriye ile hiçbir sorunumuz yok. Bu şehirde örnek bir kalkınma var, huzur var."

"AÇ VE AÇIKTA OLANA TEMİNAT VERİYORUM"

Kayseri'de de her toplumda olduğu gibi fakir insanların olabileceğini, işleri iyi gitmeyenlerin, zarar edenlerin, sıkıntıya girenlerin bulunabileceğini belirten Başkan Özhaseki, ancak aç ve açıkta hiç kimsenin bulunmadığını vurgulayarak, "Bir tek Allah'ın kulu açım ya da dışarıda kaldım üzerimi örtecek kimse yok derse belediye başkanı olarak ben ondan şikayetçi olurum. Çünkü böyle bir şey yok" dedi. Bu durumda olduğunu belirten herkes Büyükşehir Belediyesinin kapısının açık olduğunu dile getiren Başkan Özhaseki, "Kim açsa, kim açıktaysa buyursun. Bakanım yok diyen varsa gelsin buyursun. Teminat veriyorum" şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİR EN GÜVENİLİR KAMU KURUMU

Kayseri'de son birkaç sene içerisinde 7-8 tane anket yapıldığını dile getiren Başkan Mehmet Özhaseki, bu anketlerin hepsinde de Büyükşehir Belediyesi'nin en güvenilir kamu kurumu olduğunu belirtti. Özhaseki, "Bu anketlerde şu soruldu. Denildi ki; Kayseri'de en çok güvendiğiniz kamu kurumu hangisidir. Aklınıza gelen kamu kuruluşlarının hepsini yazdılar. Hepsinde de Allah'a şükür ki Büyükşehir Belediyesi birinci sırada çıktı. Vatandaşın güvenini aldık biz. Onun dışında başarı anketlerinde de zaten birinci çıkıyoruz çok şükür. Çalışıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimiz geriye doğru düşünsünler, belediye başkanlığı dönemimizi gözden geçirsinler. İlçe belediye başkanlarımızın da öyle. Ne kötü bir işe rastlarlar, ne kavgaya rastlarlar, ne aile yaşantısı olarak ortaya çıkan çoluğumuz çocuğumuz vardır, ne onların bir dedikodusu vardır. Allah'a şükür olmaz öyle şeyler. Bizi sadece çalışırken, iyi işler yaparken görmüşlerdir. O yüzden de insanlar bunu biliyorlar, bütün anketlere de bu yansıyor zaten" dedi.

Başkan Özhaseki sözlerinin sonunda hayırlı bir ramazan ve ardından huzurlu bir bayram temennisinde bulundu.