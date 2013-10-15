Acemi Kasaplar Acil Servise Koştu

Kayseri’de Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde kurban kesimi sırasında kendilerini yaralayan onlarca acemi kasap, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne koştu.

Bayram namazının ardından başlayan kurban kesimlerinde ellerini ve ayaklarını keserek yaralanan onlarca kişi, tedavi için acil servise koştu. Büyük yoğunluk yaşanan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne, kurbanlıkların tepmesi sonucu yaralananlar da başvurdu. Acil servise gelen bir vatandaş, kurbanı kestiği sırada elindeki bıçağın kayması sonucu üç parmağını kestiğini söyledi. Yaralanan başka bir vatandaş da, ‘Tosun çarptı’ dedi.