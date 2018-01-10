ACIBADEM GAZETECİLERİ AĞIRLADI

Her yıl 10 Ocak Gazeteciler Günü’nde kente yayın yapan televizyon, gazete ve haber ajansı temsilcileriyle bir araya gelen Acıbadem Kayseri Hastanesi bu geleneğini bu yıl da sürdürdü.Memleket Hastanesi binasında gerçekleştirilen basın buluşmasına, Hastane Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Yavuz Navruz ve çok sayıda gazeteci katıldı.KGC Başkan Vekili Yavuz Navruz, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak, Acıbadem sağlık gurubu tarafından eski Memleket Hastanesi’nin aslına uygun şekilde restore edilerek vatandaşların hizmetine sunulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti.Hastane Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz ise “Tarafsız, özgür, doğru haber yapmak adına çalışıp görevlerini büyük bir sorumluluk ve bilinçle, toplumun bilgilendirilmesi konusunda önemli bir kamu görevi gören medya, toplumun önemli bir haber kaynağıdır. Gazetecilik mesleğini büyük bir sorumluluk ve bilinçle yerine getiren değerli basın mensubu arkadaşlarımıza duyduğumuz sevgi ve saygıyı yinelemek istiyorum. Geleneksel hale gelen bu kahvaltı organizasyonu vesileyle, insanların ortak sesi, gözü, kulağı olan, görevlerini başarıyla gerçekleştiren gazetecilerimizin ve diğer basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlar, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler dilerim” diye konuştu.Acıbadem Kayseri Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli ise programda katılımcılara stresten uzak durmanın yollarını anlattı.Kalp krizi ve benzer risklerin ortadan kalkması için stresten uzak durulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Seyfeli, ”Gazeteciler işleri gereği sürekli stres tehdidi altında. Buna modern yaşam tarzının getirdiği kötü beslenme ve hareketsizlik de eklendiğinde birçok hastalıkta olduğu gibi kalp hastalıklarında da artış görülüyor. Stres yaşayan kişide gözlenen kalp atışlarındaki hızlanma, kan basıncındaki artış, bir tür damar sertleşmesi olarak bilinen ‘aterosklerozis’ hastalığının gelişmesinde hem öncü hem de ilerletici rol oynuyor. Öte yandan stres nedeniyle artan sigara ve alkol tüketimi de mevcut durumun daha da kötüleşmesine sebep olurken; kimi kişilerde stresle artan kalori tüketimi, beraberinde metabolik sendrom ile diyabet hastalığı gelişim riskini de getirebiliyor. Aynı zamanda mevcut kalp yetersizliği ve ritim bozukluklarının da kötüleşmesine ve tedaviye cevabın azalmasına neden oluyor. Bu nedenle gazetecilerin stresle mücadelesinde kişisel ve kurumsal tedbirlerin alınması, hem çalışanların ve ailelerinin mutluluğuna katkıda bulunacak hem de iş verimini artıracaktır” şeklinde konuştu.