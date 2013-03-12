Acil Servis Oyunu Beğenildi

90’lar da kaleme alınmış ve o zamanın sağlık sektörü, sosyal ve ahlaki değerlerinin canlandırıldığı oyun; Akademisyenler, öğrenci velileri ve öğrenciler tarafından ilgi ile izlendi.

İlk sahne deneyimini “Acil Servis” oyunu ile yaşayan Neşeli Günler Tiyatro Topluluğu hakkında bilgi veren tiyatro eğitmeni Volkan Lafçı, geçtiğimiz günlerde ilk sahne deneyimini yaşayan Neşeli Günler Tiyatro Topluluğu’nun henüz dünyaya yeni gelmiş bir bebek olarak tanımlanabileceğini ifade etti. Lafçı, beş aylık bir eğitim sürecinden geçen oyuncuların sadece sahne eğitimi değil drama dersleri de aldığını belirtti.

Her toplumun bir kültürü bir karakteri olduğunu bilmek için insanın sanat tarihi dersi almış olmasının gerekmediğini ve buna dayanarak ta toplumun bireylerinin oluşturduğu her topluluğun da bir karakteri bulunduğunu söyleyen Lafçı, “Neşeli Günler Tiyatro Topluğu da karakteristik özellikleri doğaçlama ağırlıklı olan kısa skeç tarzı oyunlara daha yatkındı. Yazarı Bülent Koltukçu olan ve 90’lar da kaleme alınmış Acil Servis tiyatro metnini sahneye taşımaya karar verdik. Temel eğitimlerden sonra yaklaşık bir bucuk aylık bir süreçte metin sahneye taşınmaya hazırdı. Yazar 90’ların sağlık sektörünü, sosyal ve ahlaki değerlerini kısacası 90’ları ele almış ve eleştirmiş. Özellikle bu noktalara reji eklemeden salt bir şekilde sahneye taşıdık. Yazarın kaleme aldığı o düzeni izleyiciye açık bir şekilde göstermek istedik” dedi.