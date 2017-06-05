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Acıları paylaşmak için "Ümmet iftarı"

İslam coğrafyasında yaşanan acıları paylaşmak amacıyla Ramazan ayı boyunca pazartesi günleri  "Ümmet İftarı" düzenleniyor.

Acıları paylaşmak için "Ümmet iftarı"
Bürüngüz Cami avlusunda düzenlenen etkinlikte, geleneksel hale getirilen ümmet iftarında oruçlar simit, 3 hurma ve su ile açılıyor.
Bu yıl etkinliğe katılımın arttığını aktaran organizasyon yetkilileri, "6 yıldır Kayseri'de ümmet iftarları serisi başlattık. Tüm İslam ülkeleri için dua ediyoruz. Bugünün sadakalarını, fitrelerini toplayıp bir yardım kuruluşuna bağışlayacağız" diye konuştu.
Kayseri Gündem
 
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