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Acılı anneden yürek yakan ağıt!

Kayseri'de geçtiğimiz Mart ayında Üzüm ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında anne Safiye Üzüm'ün yaktığı ağıt, halk aşığı İsa Yaldız tarafından seslendirildi.

Acılı anneden yürek yakan ağıt!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda 26 Mart günü meydana gelen kazada 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8), Soner Üzüm (21) ve Kader Üzüm hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden 7 kişi 27 Mart tarihinde Sarız ilçesi İncedere Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazaya neden olan 38 KY plakalı beyaz araç polis ekiplerinin 200 adet beyaz aracı incelemesi sonrasında tespit edildi. Aracı kullanan şüpheli A.Ö.’nün olaydan sonra 27 Mart'ta sabah saat 05.30 sıralarında karayolu ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Acı kaza sonrasında 7 çocuğunu toprağa veren anne Safiye Üzüm'ün ağıdı ise halk aşığı İsa Yaldız tarafından seslendirildi. Kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin fertlerinin fotoğraflarının da kullanıldığı, sosyal medyada paylaşılan klipteki ağıtta şu ifadeler yer aldı: 


"Kuzularım geri gelsin, yol verin dumanlı dağlar 
Yavrularım geri dönsün yol verin dumanlı dağlar 
Kaderim gelin oluyor kardeşleri kuşak bağlar 
Ahmedimin düğünü var, Muhammedim başı çeker 
Muratsız giden canlarım oy Hamzam beni yakar 
Gün görmeyen sabilerim, vay Safiyem beni yakar 
Bacınız feryat ederek saçını başını yoldu 
Döndü çilem ah çekerek saçını başını yoldu 
Ataş düştü can evime, 7 tabut birden geldi 
Bir daha kapım kapana hepsini sermiş yola 
Akıbetin beter ola çoluk çocuk sermiş yola 
Yıkılasın İncedere her gün gidiyorum mezara 
Ben ölüyüm İncedere her gün giderim mezara 
Hangi birine yanayım toptan uğradı nazara 
Ananız gadanız alsın, kötü canım kurban olsun 
Haber verin Muhammedime, Sonerimi geri salsın 
Haber verin Mustafama, Sonerimi geri salsın 
7 tabut birden geldi yandı ciğerim kavruldu 
Düşman başına vermesin evim barkım viran oldu 
Kuzularım yalan oldu" 
İHA
 
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