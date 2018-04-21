Acılı anneden yürek yakan ağıt!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda 26 Mart günü meydana gelen kazada 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8), Soner Üzüm (21) ve Kader Üzüm hayatını kaybetti.
Kazada hayatını kaybeden 7 kişi 27 Mart tarihinde Sarız ilçesi İncedere Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazaya neden olan 38 KY plakalı beyaz araç polis ekiplerinin 200 adet beyaz aracı incelemesi sonrasında tespit edildi. Aracı kullanan şüpheli A.Ö.’nün olaydan sonra 27 Mart'ta sabah saat 05.30 sıralarında karayolu ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Acı kaza sonrasında 7 çocuğunu toprağa veren anne Safiye Üzüm'ün ağıdı ise halk aşığı İsa Yaldız tarafından seslendirildi. Kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin fertlerinin fotoğraflarının da kullanıldığı, sosyal medyada paylaşılan klipteki ağıtta şu ifadeler yer aldı:
"Kuzularım geri gelsin, yol verin dumanlı dağlar
Yavrularım geri dönsün yol verin dumanlı dağlar
Kaderim gelin oluyor kardeşleri kuşak bağlar
Ahmedimin düğünü var, Muhammedim başı çeker
Muratsız giden canlarım oy Hamzam beni yakar
Gün görmeyen sabilerim, vay Safiyem beni yakar
Bacınız feryat ederek saçını başını yoldu
Döndü çilem ah çekerek saçını başını yoldu
Ataş düştü can evime, 7 tabut birden geldi
Bir daha kapım kapana hepsini sermiş yola
Akıbetin beter ola çoluk çocuk sermiş yola
Yıkılasın İncedere her gün gidiyorum mezara
Ben ölüyüm İncedere her gün giderim mezara
Hangi birine yanayım toptan uğradı nazara
Ananız gadanız alsın, kötü canım kurban olsun
Haber verin Muhammedime, Sonerimi geri salsın
Haber verin Mustafama, Sonerimi geri salsın
7 tabut birden geldi yandı ciğerim kavruldu
Düşman başına vermesin evim barkım viran oldu
Kuzularım yalan oldu"
İHA
Kazada hayatını kaybeden 7 kişi 27 Mart tarihinde Sarız ilçesi İncedere Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazaya neden olan 38 KY plakalı beyaz araç polis ekiplerinin 200 adet beyaz aracı incelemesi sonrasında tespit edildi. Aracı kullanan şüpheli A.Ö.’nün olaydan sonra 27 Mart'ta sabah saat 05.30 sıralarında karayolu ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Acı kaza sonrasında 7 çocuğunu toprağa veren anne Safiye Üzüm'ün ağıdı ise halk aşığı İsa Yaldız tarafından seslendirildi. Kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin fertlerinin fotoğraflarının da kullanıldığı, sosyal medyada paylaşılan klipteki ağıtta şu ifadeler yer aldı:
"Kuzularım geri gelsin, yol verin dumanlı dağlar
Yavrularım geri dönsün yol verin dumanlı dağlar
Kaderim gelin oluyor kardeşleri kuşak bağlar
Ahmedimin düğünü var, Muhammedim başı çeker
Muratsız giden canlarım oy Hamzam beni yakar
Gün görmeyen sabilerim, vay Safiyem beni yakar
Bacınız feryat ederek saçını başını yoldu
Döndü çilem ah çekerek saçını başını yoldu
Ataş düştü can evime, 7 tabut birden geldi
Bir daha kapım kapana hepsini sermiş yola
Akıbetin beter ola çoluk çocuk sermiş yola
Yıkılasın İncedere her gün gidiyorum mezara
Ben ölüyüm İncedere her gün giderim mezara
Hangi birine yanayım toptan uğradı nazara
Ananız gadanız alsın, kötü canım kurban olsun
Haber verin Muhammedime, Sonerimi geri salsın
Haber verin Mustafama, Sonerimi geri salsın
7 tabut birden geldi yandı ciğerim kavruldu
Düşman başına vermesin evim barkım viran oldu
Kuzularım yalan oldu"
İHA