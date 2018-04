Acılı anneden yürek yakan ağıt!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi Nalçik Bulvarı'nda 26 Mart günü meydana gelen kazada 38 E 4730 plakalı otomobil ile cenaze taşıyan 41 BD 308 ambulans kafa kafaya çarpıştı. Kazada Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8), Soner Üzüm (21) ve Kader Üzüm hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden 7 kişi 27 Mart tarihinde Sarız ilçesi İncedere Mahallesi'nde toprağa verilirken, kazaya neden olan 38 KY plakalı beyaz araç polis ekiplerinin 200 adet beyaz aracı incelemesi sonrasında tespit edildi. Aracı kullanan şüpheli A.Ö.’nün olaydan sonra 27 Mart'ta sabah saat 05.30 sıralarında karayolu ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan’a kaçtığı ortaya çıktı. Acı kaza sonrasında 7 çocuğunu toprağa veren anne Safiye Üzüm'ün ağıdı ise halk aşığı İsa Yaldız tarafından seslendirildi. Kazada hayatını kaybeden Üzüm ailesinin fertlerinin fotoğraflarının da kullanıldığı, sosyal medyada paylaşılan klipteki ağıtta şu ifadeler yer aldı:





"Kuzularım geri gelsin, yol verin dumanlı dağlar

Yavrularım geri dönsün yol verin dumanlı dağlar

Kaderim gelin oluyor kardeşleri kuşak bağlar

Ahmedimin düğünü var, Muhammedim başı çeker

Muratsız giden canlarım oy Hamzam beni yakar

Gün görmeyen sabilerim, vay Safiyem beni yakar

Bacınız feryat ederek saçını başını yoldu

Döndü çilem ah çekerek saçını başını yoldu

Ataş düştü can evime, 7 tabut birden geldi

Bir daha kapım kapana hepsini sermiş yola

Akıbetin beter ola çoluk çocuk sermiş yola

Yıkılasın İncedere her gün gidiyorum mezara

Ben ölüyüm İncedere her gün giderim mezara

Hangi birine yanayım toptan uğradı nazara

Ananız gadanız alsın, kötü canım kurban olsun

Haber verin Muhammedime, Sonerimi geri salsın

Haber verin Mustafama, Sonerimi geri salsın

7 tabut birden geldi yandı ciğerim kavruldu

Düşman başına vermesin evim barkım viran oldu

Kuzularım yalan oldu"

