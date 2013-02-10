Adanalılara Erciyes'i Anlattı

Erciyes Mirada Otel'de gerçekleşen sunuma Adana AK Parti Seyhan İlçe Başkanı Kasım Pamuk ve ilçe teşkilatı katıldı. Başkan Özhaseki ilk olarak Kayseri'de yapılan ve devam eden projeleri anlattı. Daha sonra Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi'ne geçen Başkan Özhaseki, Erciyes'in birkaç yıl içinde dünyanın sayılı kış turizm merkezlerinden birisi haline geleceğine dikkat çekerek, "2005 yılından itibaren Erciyes Dağı, bizim sınırlarımıza dahil oldu. Yıllarca güzelliğine baktığımız ve suyundan istifade ettiğimiz bu dağı, artık seçkin kış sporları ve turizm merkezi olarak yapılandırmak istedik. Bu amaçla dünyada 50'den fazla ülkede kış turizm merkezi planlamış bir Avusturya firması ile çalıştık ve uzun uzun etüdler yaptık. Nereye otel, nereye pist, nereye teleferik hattı veya karlama ünitesi yapılacak tek tek ortaya çıkardık. Sonra da temel atarak yapım çalışmalarına başladık. Şu anda 40 km'ye yakın kayak pisti ile mekanik tesis dediğimiz teleferik ve gondol hatları hizmette. Ayrıca sosyal tesisler, kafeteryalar ve alışveriş mekanları da buraya gelenlere hizmet veriyor" dedi.

Belediye olarak kendilerine kanunen bir yükümlülük verilmemesine rağmen şehri kalkındıracak proje ve yatırımların peşinde koştuklarını kaydeden Başkan Özhaseki, Kayseri'nin Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi Projesi ile turizm pastasından daha fazla pay alacağını ve bunun şehrin ekonomik kalkınmasına da çok büyük katkılar sağlayacağına vurgu yaptı.