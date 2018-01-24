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ADD demokrasi şehitlerini anacak

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Kemal Ceylan, Uğur Mumcu’nun 24 ocak 1993 tarihinde katledildiğini hatırlatarak, 24-31 Ocak tarih aralığını “Adalet ve Demokrasi Haftası” olarak kabul ettiklerini ve bu çerçevede bir takım etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

ADD demokrasi şehitlerini anacak
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şube Başkanı Kemal Ceylan, 12 Eylül darbesi sonrası Prof. Dr. Muammer Aksoy önderliğinde Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurulduğunu anımsatarak,  “Derneğimizin kuruluşunun üzerinden 8 ay geçmemişti ki, Muammer Aksoy hain bir saldırı ile katledildi. Bu cinayet ile Türkiye yeniden karanlık suikastler dönemine girdi. Muammer Aksoy’un katledilmesi ile başlayan bu dönemde Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Çetin Emeç, Turan Dursun, Eşref Bitlis, gibi pek çok aydınımız canlarını verirken, aynı dönemde Sivas Katliamı, Başbağlar Katliamı gibi kitlesel cinayetler de yaşandı. Bu listeyi pek çok kaynakta görebilsek de ‘90’lı yılların karanlık olayları’ adı altında toplanan pek çok yayında, 1990 yılının ilk ayının son günü olan 31 Ocak’ta öldürülen Muammer Aksoy adına rastlayamıyoruz. Bu cinayetler serisi iki binli yıllarda da sürdü. Sonunda Cumhuriyet rejimine kast etme noktasına kadar geldi. İşte bu cinayetleri topluca lanetlemek ve devrimci aydınları anmak için Uğur  Mumcu’nun katledildiği 24 Ocak (1993)  ile 31 Ocak (1993) arasında kalan 7 günlük süre içerisinde 26 ocakta İl Kültür Müdürlüğünde Kayseri ADD  şubesi olarak Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri ile şehitlerimize saygı ve minnetimizi sunuyoruz.” diye konuştu.
Kurum Haberi
 
 
 
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